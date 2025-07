Inter una beffa Mondiale L’avvio choc costa l’uscita Ai quarti va il Fluminense

Un Mondiale per club che si trasforma in una vera beffa, con l’Inter che vede sfumare i suoi sogni ai quarti di finale sotto i colpi del temuto Fluminense. Dopo un cammino promettente e una vittoria convincente contro il River Plate, la squadra di Chivu si perde nel caos, regalando occasioni facili agli avversari e lasciando spazio a dubbi e rimpianti. Una serata da dimenticare, che ci ricorda quanto il calcio sia imprevedibile e crudele.

Il Mondiale per club dell’ Inter finisce male. Agli ottavi di finale, schivando i temuti fulmini di Charlotte, che alla fine non arrivano mai, ma non il Fluminense. I brasiliani approdano ai quarti di finale vincendo 2-0, con un gol all’inizio e uno alla fine. La squadra di Chivu veniva da un’ottima prova col River Plate. Non solo non la replica, ma gioca in maniera orrenda, sbagliando di tutto e di più soprattutto in costruzione, favorendo le infilate che portano alle reti di Cano e Hercules. L’approccio dei nerazzurri è un disastro. Tre uscite in costruzione errate già nei primissimi secondi, con Sommer protagonista in negativo tra rinvii sbilenchi e un’uscita mancata su cui Cano non si fa pregare, siglando il vantaggio dei brasiliani da pochi passi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, una beffa Mondiale. L’avvio choc costa l’uscita. Ai quarti va il Fluminense

