Trentino | sì a uso dei cellulari in classe alla Primaria e Media ma solo per scopi didattici non ricreativi

In Trentino, si avvia un importante passo verso un ambiente scolastico più concentrato e sicuro con il disegno di legge n. 36, proposto dalla consigliera Vanessa Masè. Questa proposta mira a limitare l’uso dei cellulari in classe, consentendone l’impiego esclusivamente per scopi didattici e non ricreativi. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare l’approccio all’apprendimento, favorendo attenzione e partecipazione attiva degli studenti. Ma come evolverà questa normativa?

In Trentino, è in corso l'iter legislativo per introdurre limitazioni all'uso dei telefoni cellulari in ambito scolastico. Il disegno di legge n. 36, presentato dalla consigliera Vanessa Masè, prevede il divieto di utilizzo degli smartphone durante le ore scolastiche per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'articolo 5 del disegno di legge ha ricevuto parere favorevole in Quinta Commissione. Successivamente, in Quarta Commissione, è stato presentato un emendamento dall'assessora Gerosa che specifica le condizioni per l'uso del cellulare a scuola. Secondo l'emendamento, l'utilizzo del cellulare è consentito solo per scopi didattici, pedagogici, legati a disabilità dello studente o per progetti sperimentali di innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

trentino - cellulari - classe - primaria

