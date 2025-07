Inter ko a Charlotte è festa-Fluminense | tifosi scatenati tra alcol e musica

Tra allegria esplosiva e cori coinvolgenti, i tifosi del Fluminense hanno trasformato Charlotte in un mare di passione dopo la storica vittoria contro l'Inter. Tra musica, alcol e festeggiamenti senza sosta, l'entusiasmo è alle stelle: uno spettacolo di gioia che rimarrà nella memoria di tutti. Dai un'occhiata al video e scopri come il cuore dei tifosi ha battuto forte in questa notte indimenticabile.

Dopo il successo contro l'Inter che ha permesso alla squadra di raggiungere i quarti di finale del Mondiale per Club, i tifosi del Fluminense hanno festeggiato per le vie di Charlotte. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter ko, a Charlotte è festa-Fluminense: tifosi scatenati tra alcol e musica

In questa notizia si parla di: inter - charlotte - fluminense - tifosi

Inter, viaggio da Seattle a Charlotte - L’Inter si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo del suo percorso mondiale. Dopo aver dominato il Gruppo E a Seattle, i nerazzurri di Cristian Chivu si spostano a Charlotte per affrontare gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025.

I tifosi del Fluminense sono sicuri di eliminare l’Inter dal Mondiale per Club e per le strade di Charlotte, in attesa della partita, uno dei cori più ascoltati è questo: “L’Inter morirà” Vai su Facebook

: “ ’ `” Il coro dei tifosi del Fluminense arrivati in massa a Charlotte @tancredipalmeri #sportitalia Vai su X

“L’Inter morirà”: i tifosi del Fluminense sono certi di andare avanti al Mondiale per Club; Inter ko, a Charlotte è festa-Fluminense: tifosi scatenati tra alcol e musica; Inter, flop Mondiale con rissa e bufera: la sentenza dei tifosi su Chivu, fulmini solo su Darmian e De Vrij.

“L’Inter morirà”: i tifosi del Fluminense sono certi di andare avanti al Mondiale per Club - I tifosi del Fluminense sono sicuri di eliminare l'Inter dal Mondiale per Club e per le strade di Charlotte, in attesa della partita, uno dei cori più ... Lo riporta fanpage.it

Inter, flop Mondiale con rissa e bufera: la sentenza dei tifosi su Chivu, fulmini solo su Darmian e De Vrij - Sul web è bufera: Chivu, Darmian e De Vrij tra i più contestati dai tifosi. sport.virgilio.it scrive