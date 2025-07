VIDEO | Bardonecchia morto 70enne | Protezione civile ligure pronta a partire

In un momento di grande emergenza, la solidarietà tra regioni si fa sentire forte e concreta. Mentre si indaga sulla tragica perdita di un 70enne a Bardonecchia, la Protezione Civile ligure si prepara ad offrire il massimo supporto ai colleghi piemontesi. La collaborazione tra le istituzioni dimostra come, uniti, si possa affrontare anche le sfide più difficili, garantendo sicurezza e assistenza a chi ne ha più bisogno.

"Nel ringraziare tutti i soccorritori che stanno lavorando senza sosta per aiutare i cittadini, la nostra Protezione civile è pronta a intervenire in aiuto e in supporto dei nostri amici piemontesi". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore alla Protezione civile Giacomo.