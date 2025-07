Gioia Tauro dà fuoco a un cumulo di legname sul lungomare | arrestato 72enne

Gioia Tauro si è trovata di nuovo sotto choc per un episodio inquietante: un uomo di 72 anni è stato arrestato mentre tentava di incendiare un cumulo di legname sul lungomare. Gli agenti, intervenuti prontamente, hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. La vicenda solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza e sulla salute mentale di alcuni cittadini. La polizia continuerà a mantenere alta l’attenzione su questi episodi per tutelare la comunità.

Nei giorni scorsi, gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti sul lungomare di Gioia Tauro e hanno arrestato un uomo, di 72 anni, che era intento ad appiccare e alimentare un incendio. Giunti sul posto, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro hanno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: gioia - tauro - fuoco - cumulo

Dopo la Locride, Noi Moderati si rafforza anche nella Piana di Gioia Tauro: ecco i delegati - Dopo il successo nella Locride, Noi Moderati si rafforza nella Piana di Gioia Tauro con nuove designazioni.

Gioia Tauro: Colti in fraganza mentre bruciavano abusivamente rifiuti nel proprio terreno. Deferiti; Allarme nube tossica incendio Poly2Oil: ancora focolai accesi e con essi il silenzio della politica. Quale sarà il futuro?; Incendi, giornata drammatica a Palmi e Reggio Calabria: panico.

Sorpresi a bruciare un cumulo di rifiuti, denunciati - MSN - Hanno dato fuoco ad un cumulo di rifiuti accatastato in un loro terreno e per questo sono stati denunciati dai carabinieri per combustione illecita di rifiuti. Segnala msn.com

Gioia Tauro, sorpresi a bruciare rifiuti nel proprio terreno: due denunciati - MSN - Durante un controllo sul territorio volto alla repressione e prevenzione dei reati, i Carabinieri della Stazione di Gioia Tauro hanno deferito due soggetti per combustione illecita di rifiuti ... Come scrive msn.com