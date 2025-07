Pubblicava post e reel di propaganda jihadista | scovato a Bergamo dalla polizia di Bologna

Un giovane di 24 anni, residente tra Bergamo e Modena, è stato scoperto dalla Polizia di Bologna per aver pubblicato reel e post di propaganda jihadista. La delicata indagine condotta negli ultimi due anni ha portato alla perquisizione, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al terrorismo online. La vicenda sottolinea ancora una volta quanto sia cruciale il ruolo della sicurezza cibernetica per tutelare la nostra società.

Bologna, 1 luglio 2025 – Pubblicava reel e post di propaganda jihadista. La Polizia di Stato di Bologna l’ha individuato e perquisito. Si tratta di un internauta di 24 anni di origini marocchine domiciliato nella provincia di Bergamo, ma con residenza a Modena. Al culmine di una complessa indagine – svolta negli ultimi due anni dalla Digos di Bologna e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bologna, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica – è stato eseguito un decreto di perquisizione locale, personale e informatica nei confronti dell'uomo, per il reato di istigazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it