Generali la teoria delirante dei Verdi è un caso | Presagio

Nel cuore di Milano, tra voci e sussurri di crisi imminente, si alza il velo su una teoria sorprendente: i “verdi 232” sono i presagi di un futuro incerto e inquietante. Mentre le immagini delle strutture in crisi alimentano paure collettive, emerge una riflessione cruciale. È davvero solo il clima a dettare il nostro destino o c’è qualcosa di più sotto la superficie? La risposta potrebbe cambiare tutto…

Eccoli qui i profeti di sventura, le cassandre ecologiste per cui il pianeta sarebbe ormai prossimo al tracollo, i terribili ultrà con la sciarpa green al collo. Puntualissimi. Il collasso dell’insegna Generali sulla cima dello “Storto”, la Torre Hadid, e i rumors che da subito rimbalzano per tutta Milano (e non solo) attribuendo alle alte temperature la causa del cedimento, è l’assist perfetto per alimentare il solito terrorismo climatico. Ancor prima dell’apertura di un’indagine e delle analisi degli esperti (quelli veri), i soloni di verde vestiti avevano già scartato le altre papabili ipotesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Generali, la teoria delirante dei Verdi è un caso: "Presagio"

In questa notizia si parla di: generali - teoria - delirante - verdi

Generali, la teoria delirante dei Verdi è un caso: Presagio | .it; Milano, collassa l'insegna di Generali sulla Torre Hadid | .it; Da oggi taser per i vigili di Milano | .it.

Generali rilancia sul clima con 9,5 miliardi di investimenti verdi - 2025 nuovi investimenti verdi e sostenibili per un valore compreso ... Come scrive corriere.it