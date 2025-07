Scopri se sei un Genitore Ibrido o come probabilmente lo stai diventando senza saperlo

Sei un genitore moderno e forse ancora non lo sai? Tra le tante definizioni e stili di genitorialità, emerge il ruolo del genitore ibrido, una figura in continua evoluzione che combina diverse capacità e approcci. Scopri se anche tu ti avvicini a questa nuova forma di paternità e maternità, e quali tratti caratterizzano il genitore ibrido. Per comprendere meglio questa intrigante identità, prosegui nella lettura e scopri se stai già diventando uno di loro.

Quando si parla di genitorialità ci si imbatte in definizioni quali genitore elicottero, genitore di tipo A, B e C, genitorialità FAFO, mamme beige e mamme tigre, genitori guscio d'uovo e genitorialità gentile solo per citarne alcuni dei quali si parla maggiormente. Tra le tipologie di essere madri e padri c'è anche quella che prende il nome di genitorialità ibrida. Chi è il genitore ibrido? Quali sono i tratti caratteristici? Per comprendere meglio il fenomeno è utile ricordare che l'attenzione intorno agli stili genitoriali nasce in ambito psicologico a partire dagli anni Sessanta. Prima di quel periodo, infatti, il tema della genitorialità veniva affrontato ponendo attenzione più sul ruolo dei genitori e sulle pratiche educative, che sulla classificazione degli stili.

