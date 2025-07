Colleferro ospedale bene il pronto soccorso ma alcuni reparti e servizi sono in sofferenza

A Colleferro, l'ospedale mostra due facce: mentre il pronto soccorso brilla con tempi di attesa ridotti del 74% in tre anni, i servizi ambulatoriali affrontano sfide crescenti a causa della carenza di personale e risorse. Questa dualità mette in evidenza la complessità di garantire un'assistenza sanitaria efficace e completa. È fondamentale intervenire per riequilibrare questa disparità e assicurare a tutti i cittadini un’assistenza di qualità .

Un ospedale di Colleferro a due facce se da una parte in questi giorni viene evidenziato come funzioni il pronto soccorso dove i tempi di attesa si sono ridotti negli ultimi tre anni del 74% dall'altra ci sono i servizi ambulatoriali che fanno fatica perché il personale è sempre di meno o settori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: sono - colleferro - ospedale - pronto

Colleferro. “Job Day”. Una bella iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale rivolta a coloro che sono in cerca di un’occupazione… - Il Colleferro Job Day, in programma il 18 giugno in Piazza dei Cosmonauti, è un'importante iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per aiutare chi è in cerca di occupazione a trovare nuove opportunità .

L'incidente lunedì mattina poco dopo le 8. Sul luogo presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Gallarate. Inutile la corsa in ospedale a Legnano, dove è stato constatato il decesso Vai su Facebook

Colleferro ospedale, bene il pronto soccorso ma alcuni reparti e servizi sono in sofferenza; Ospedale di Colleferro. Esempi di “buonasanità ”. Un paziente dona e fa installare 13 televisori alle stanze dei degenti dei reparti di Chirurgia ed Urologia...; L'ospedale di Colleferro ha la sua prima risonanza magnetica: Ridurrà la mobilità sanitaria passiva.

L'intelligenza artificiale sbarca in ospedale: aiuta in pronto soccorso e riduce le liste d'attesa - Mappate le prime 40 esperienze di Ia nelle corsie ospedaliere: le applicazioni in radiologia per identificare le fratture e per riconoscere l'ictus fino alla gestione delle prenotazioni ... Da ilsole24ore.com

Pronto soccorso, si riducono i tempi medi di attesa per i pazienti. Il raffronto con gli altri ospedali del Lazio - Al pronto soccorso dell’ospedale di Rieti si riducono i tempi medi di attesa dalla visita al ricovero o alla dimissione. ilmessaggero.it scrive