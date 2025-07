Quel tifo per l' Urss di Napolitano

A cento anni dalla nascita di Giorgio Napolitano, il suo ricordo si fa celebrazione e riflessione, tra ammirazione e analisi critica. L’Italia tende a incensare i propri figli, spesso idealizzandoli oltre i limiti umani, e Napolitano non fa eccezione. Uomo di grande statura politica, rappresenta un pezzo importante della nostra storia nazionale, tra contraddizioni e luci che ancora oggi suscitano dibattito. Ma cosa resta davvero del suo lascito?

È molto italiano incensare chi non c'è più, sorvolando magari sui difettucci e imbellettando le qualità sino a sconfinare nel panegirico e nell'agiografia. A cento anni dalla nascita Giorgio Napolitano non poteva sfuggire al dazio della memoria: la celebrazione postuma del secolo che per poco non ha avuto modo di poter festeggiare di persona. Se le lodi retoriche sono molto italiane, lui fu certamente un arcitaliano. Universitario fascista durante il fascismo, comunista col Pci in auge, quasi democristiano nella terza fase della vita politica, lunghissima, con tutti gli auspici e gli scongiuri dei partiti che l'avevano prima spinto e poi incollato allo scanno della Presidenza della Repubblica pregandogli la salute e sfidando le leggi della biologia dopo averlo pregato di bissare il settennato.