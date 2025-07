Generazione Beta | i bambini nati dal 2025 sono i Gen B ecco perché e le caratteristiche

Dal 2025 nasce una nuova, intrigante generazione: i Beta, o Generazione B, composta dai bambini nati a partire da quell'anno. Questi giovani avranno caratteristiche uniche, influenzate dalla tecnologia, dall'ambiente e dai mutamenti sociali. Ma cosa rende questa generazione così speciale? Scopriamolo insieme, perché il futuro sta già prendendo forma davanti ai nostri occhi.

Da diversi anni ormai si sente spesso parlare di una specifica generazione: i Baby Boomer, la Generazione X, i Millennials, la Generazione Z, eccetera. Etichette nate inizialmente per esigenze di ricerca demografica e sociologica, ma che col tempo sono entrate nel linguaggio comune. Ma cosa significa davvero appartenere a una generazione? L’ Enciclopedia Treccani definisce la generazione come “l’insieme degli individui aventi pressappoco la stessa età ”, ma oltre a raggruppare persone nate e cresciute nello stesso periodo storico (elemento demografico), l’interesse per le varie generazioni è legato al fatto che queste persone condividono esperienze, fasi della vita e avvenimenti storici significativi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it