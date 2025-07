Lavori sulla Statale 16 tra Japigia e Torre a Mare | cantieri per il nuovo impianto luci

Lavori in corso sulla Statale 16 tra Japigia e Torre a Mare: un intervento che illuminerà il futuro della mobilità urbana. Anas, sotto la guida del consigliere comunale Lorenzo Leonetti, ha dato il via alla sostituzione del vecchio impianto di illuminazione, installando pali e corpi illuminanti a LED di ultima generazione. Un progetto che promette di migliorare sicurezza, efficienza energetica e qualità della vita per tutti i cittadini. Le nuove luci trasformeranno questa arteria strategica, rendendola più sicura e moderna.

