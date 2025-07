Juve tra il rock del Real e il rimpianto per non aver capito Huijsen

Dopo la sberla col City, Tudor si gioca l’all-in. Nei blancos in campo il gioiello "svenduto" dai bianconeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Juve tra il rock del Real e il rimpianto per non aver "capito" Huijsen

In questa notizia si parla di: juve - rock - real - rimpianto

Wesley Juve, Comolli allo scoperto: sarà presente stasera all’Hard Rock Stadium di Miami per Flamengo Bayern. Tutti i dettagli - Stasera all’Hard Rock Stadium di Miami, il calcio internazionale si accende con Flamengo-Bayern Monaco, e tra gli spettatori d’eccezione ci sarà anche il dg Comolli.

Juve tra il rock del Real e il rimpianto per non aver capito Huijsen; Il Giornale - Juventus tra il rock del Real e il rimpianto Huijsen; Mondiale per Club: nessun gol nel match inaugurale, l'Al-Ahly ferma Messi.

Juve tra il rock del Real e il rimpianto per non aver "capito" Huijsen - Nei blancos in campo il gioiello "svenduto" dai bianconeri ... Riporta ilgiornale.it

Il Giornale - Juventus tra il rock del Real e il rimpianto Huijsen - Su Il Giornale: Juventus tra il rock del Real e il rimpianto Huijsen. Si legge su tuttojuve.com