Altro che Make America Great Again Con Trump il peggiore semestre per il dollaro dal 1973 | -10%

Il 2025 si sta rivelando un anno turbolento per il dollaro americano. Dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il biglietto verde ha ossigenato e svalutato, raggiungendo il suo peggior semestre dal 1973. Il Dollar Index, che valuta la forza della moneta contro le principali valute mondiali, ha perso oltre il 10%. Un inizio d’anno che segna una svolta epocale, con ripercussioni su economia e mercati globali.

Altro che ‘”Make America Great Again” e “età dell’oro” per gli Usa. Dall’inizio dell’anno che ha visto l’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, il dollaro ha registrato il suo peggiore semestre dal 1973: il dollar index – che misura la forza del biglietto verde contro le sei maggior valute – è calato di oltre il 10% finora nel 2025, il peggior inizio dell’anno dalla fine di Bretton Woods e della convertibilità in oro del biglietto verde. A pesare, ricorda il Financial Times, sono le politiche commerciali ed economiche dell’amministrazione, che hanno spinto gli investitori globali a riconsiderare la loro esposizione alla valuta dominante mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it