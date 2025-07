Zio bruciato nella fonderia di famiglia | la Corte europea dei diritti dell' uomo accoglie il ricorso di Giacomo Bozzoli

Una nuova battaglia legale scuote Marcheno: la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto il ricorso di Giacomo Bozzoli, condannato per un tragico episodio nella fonderia di famiglia. La decisione apre uno spiraglio di speranza per il 40enne bresciano, coinvolgendo questioni di giustizia e diritti umani. La vicenda, che ha sconvolto la comunità , si arricchisce ora di nuovi capitoli e di un'attenzione internazionale. La speranza di una svolta resta viva.

Marcheno (Brescia) – La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dai legali di Giacomo Bozzol i, il 40enne bresciano condannato all'ergastolo in via definitiva un anno fa per la morte dello zio Mario, gettato nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno l'8 ottobre 2015. Secondo il quotidiano Bresciaoggi che ne ha dato notizia, l ricorso è stato dichiarato ammissibile, ma al momento non ci sono sviluppi. I legali di Bozzoli contestano il cambio del capo di imputazione avvenuto alla penultima udienza del processo di primo grado. Bozzoli inizialmente era accusato di aver ucciso lo zio è di essersi liberato del corpo fuori dall'azienda in un luogo imprecisato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it