Cesena, si aprono i tesseramenti. Luciani e Rao i primi colpi in canna.

Cesena si prepara a svelare i nuovi volti con l'apertura dei tesseramenti di Luciani e Rao, segnando il primo passo di una calda estate di mercato. Mentre il sipario si alza al Grand Hotel di Rimini, le emozioni sono già alle stelle, nonostante l'assenza di alcuni protagonisti a causa di imprevisti. La sessione estiva promette sorprese e colpi di scena: scopriamo insieme cosa riserva il futuro dei bianco-neri.

Si alza il sipario sulla sessione estiva del calciomercato. Come da sei anni a questa parte il taglio del nastro è avvenuto ieri sera al giardino felliniano del Grand Hotel di Rimini, una cerimonia inaugurale alla quale non hanno partecipato però, per impegni vari, né il direttore generale Di Taranto né il direttore sportivo Filippo Fusco rimasto bloccato a Napoli per la cancellazione dei treni dopo la scossa di terremoto di ieri mattina. Al di là delle formalità quel che conta è che da adesso e fino alle 20 del primo settembre tutte le squadre possono depositare gli accordi di cessioni e acquisti dei calciatori, con il Cavalluccio che qualche colpo pronto da ufficializzare potrebbe averlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it