Ciclismo Guazzini mostra il gesso e sorride | Grazie a tutti per i messaggi

Vittoria Guazzini dopo il gesso all’arto destro per la frattura della testa del radio, è tornata a Poggio a Caiano nella zona di Candeli dove abita, e dove ha dovuto destreggiarsi con il cellulare per rispondere ai tanti messaggi che sono stati indirizzati alla Campionessa Italiana a cronometro. "Grazie a tutti per i messaggi, sono stata davvero fortunata", le parole che ha rilanciato via social. Sorridente nonostante tutto, tranquilla, ha aggiunto anche che tornerĂ quella di sempre dopo la caduta davvero impressionante mentre era impegnata in discesa nella prova in linea del Campionati Italiano di ciclismo femminile a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net