quali sono le frasi tossiche che ogni genitore dice ai figli senza accorgersene

Spesso, senza rendersene conto, i genitori pronunciano frasi tossiche che possono influenzare negativamente lo sviluppo dei figli. Questi messaggi, si insinuano nella quotidianità e, se non riconosciuti, rischiano di generare insicurezze o comportamenti problematici. Secondo Reem Raouda, l’esperta di coaching genitoriale, il vero problema risiede nel modo in cui ci rivolgiamo ai nostri piccoli. Dopo aver analizzato oltre 200 dinamiche, Raouda ha osservato che...

È esperienza comune tra i genitori sentirsi sopraffatti di fronte a un figlio che sembra non ascoltare. In tali momenti, l’istinto può spingere verso l’uso di urla, richiami o minacce come strumenti per ottenere obbedienza. Tuttavia, secondo Reem Raouda – imprenditrice e parental coach – il problema non risiede nei bambini, ma nel modo in cui ci si rivolge a loro. Dopo aver analizzato oltre 200 dinamiche genitore-figlio, Raouda ha osservato che i genitori che incontrano meno resistenza non sono necessariamente più autoritari, ma utilizzano un linguaggio che promuove la cooperazione spontanea, evitando l’uso di minacce o premi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it