La curiosità Coppa Italia un percorso simile

La Coppa Italia promette emozioni e sorprese, e l’Empoli si prepara a vivere un percorso ricco di sfide avvincenti. La stagione dei toscani inizia contro la Reggiana, ma ciò che cattura l’attenzione è la somiglianza con il cammino dello scorso anno, che culminò in semifinale dopo una corsa memorabile. Riusciranno gli azzurri a ripetere o superare quella storica cavalcata? Solo il campo potrà svelarlo.

La stagione dell' Empoli avrà ufficialmente il via con la gara valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia contro la Reggiana. Ciò che incuriosisce del percorso che l'Empoli dovrà affrontare quest'anno sono le somiglianze con quello affrontato l'anno scorso, con gli azzurri che furono fermati solo in semifinale dopo una cavalcata storica: superata la Reggiana, ai sedicesimi ci sarà la vincente tra il Genoa (grande favorita) e la vincente di un turno preliminare tra Vicenza e Padova: come l'anno scorso l'Empoli, dopo aver battuto una squadra di Serie B (il Catanzaro), affrontò una squadra di metà classifica di Serie A (il Torino).

