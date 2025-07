Un 24enne della Bergamasca perquisito con l’accusa di aver postato contenuti pro-Isis sui social

Un giovane di 24 anni, originario della Bergamasca, è stato recentemente perquisito con l’accusa di aver condiviso sui social contenuti pro-ISIS, incitando alla violenza e al jihad. La sua attività online, che vantava 5mila follower, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, portando a una vasta operazione della Digos e alla sequestro di materiale compromettente. La vicenda sottolinea quanto sia fondamentale vigilare sulle minacce digitali e sulla radicalizzazione online.

Pubblicava online foto, video e musiche che inneggiavano al jihad, con simboli che rimandavano allo Stato Islamico. Così un 24enne di origini marocchine che vantava 5mila follower su Facebook, prima residente a Modena e oggi nella Bergamasca, ha subito la perquisizione della Digos nell’ambito di un’indagine della Dda di Bologna con l’accusa di istigazione a delinquere commessa attraverso strumenti. Il giovane, al quale è stato anche sequestrato il telefono oggetto di analisi in queste ore, nel suo profilo social che prevedeva restrizioni per chiunque non fosse un suo contatto diffondeva contenuti di propaganda jihadista con evidenti riferimenti all’organizzazione terroristica fondata da Abu Bakr al-Baghdadi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it