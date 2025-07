Due erbe aromatiche buonissime possono aiutare in caso di Alzheimer ecco come

Scopri come due erbe aromatiche, spesso presenti nelle nostre cucine, potrebbero offrire un aiuto naturale contro l'Alzheimer. Ricco di proprietà benefiche, il rosmarino e la salvia contengono un composto chiamato acido carnosico, che potrebbe contrastare le infiammazioni e lo stress ossidativo nel cervello. Ma attenzione: aggiungerle ai piatti non basta, ecco cosa sapere per un vero effetto protettivo.

Due erbe comuni in cucina, rosmarino e salvia, potrebbero nascondere un segreto per combattere l'Alzheimer, una malattia che colpisce la memoria e le funzioni cerebrali. Gli scienziati hanno scoperto che una sostanza presente in queste erbe, chiamata acido carnosico, ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che potrebbero rallentare il danno al cervello. Tuttavia, non è sufficiente aggiungere rosmarino o salvia ai piatti per ottenere questi effetti: i ricercatori hanno creato un composto speciale che potrebbe diventare un futuro farmaco. L'acido carnosico è stato studiato in un esperimento condotto dal Scripps Research Institute, pubblicato sulla rivista Antioxidants.

