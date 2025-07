Ancona c’è il ritorno di Gelonese Kouko e Cericola sono a un passo

L’Ancona si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo, con il ritorno di Luca Gelonese e la possibile riconferma di Kouko e Cericola. La società biancorossa, nonostante alcune difficoltà, punta a rinvigorire il team, riscoprendo vecchi successi e rafforzando il legame con i suoi tifosi. È un momento di grande attesa e rinnovamento, dove ogni scelta potrebbe fare la differenza per risalire la china e riscrivere il futuro del club.

Se da un lato all’ Ancona finora è riuscita poco l’operazione conferme dello scorso anno – d’altronde è una scelta, nuovo mister uguale nuova squadra –, dall’altro sembra piacerle la rivisitazione in biancorosso. Dopo il dt Iossa, è di ieri sera, infatti, l’ufficialità del ritorno ad Ancona di Luca Gelonese, trentenne romano ex Roma City, quattro stagioni all’Ancona tra il 2013 e il 2017. Gelonese ha cominciato in biancorosso con Cornacchini, l’Ancona che nel 2014 conquistò la serie C vincendo il campionato di D, per lui un gol, quello realizzato in trasferta in Abruzzo contro l’Amiternina che valse l’1-2 finale in favore dei dorici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it