frana a san vito di cadore chiusa la statale 51

Ancora smottamenti in Italia dovuti al clima incerto, tra caldo record ed eventi estremi. Una nuova frana ha causato la chiusura della Strada statale 51 di Alemagna tra San Vito di Cadore e Cortina. Sono in corso le operazioni per rimuovere il materiale franoso, nel frattempo la strada rimane chiusa all’altezza di Dogana Vecchia. La frana con la colata detritica si è verificata poco prima della mezzanotte e ha coinvolto la SS51 Alemagna, con un fronte di lunghezza di 100 metri e alta 4 metri, tra le località Chiapuzza e Dogana Vecchia, nel comune di San Vito di Cadore (Belluno): nessuna persona è rimasta coinvolta. 🔗 Leggi su Lapresse.it