Il Centro nella sinistra gioca fuori casa. Merlo spiega perché

Lo ha detto ripetutamente il “cattolico professionista” Graziano Delrio e lo ha confermato il sempreverde Romano Prodi. Ovvero, i cattolici che hanno scelto lanon escono dal Pdritengono il principale partito dellaitaliana lapiù naturale per continuare la loro battaglia politica. Una battaglia che, al di là della propaganda e della ipocrisia, è alquanto complicata e complessala cifra politica dell’attuale Pd, come tutti sanno e anche coerentemente con il progetto illustrato quasi due anni dalla segretaria Elly Schlein, è ispirata a quella di unaradicale, massimalista e libertaria. Ed è anche per questi motivi, semplici ma essenziali ed oggettivi, che la praticabilità politica, culturale e programmatica di un potenzialenon è così semplice all’interno di quel partito per i cattolici democratici, popolari e sociali.