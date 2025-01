Il calvario di Fumettibrutti per cambiare genere sui documenti | Ho atteso 10 anni perché un avvocato mi ha mentito

Leggi su Open.online

Una vittoria agrodolce, segnata dadi attese, inge ostacoli. La fumettista, una delle voci più significative della cultura lgbtqia+ sui social, ha annunciato attraverso un post su Instagram che, finalmente, ha ottenuto irettificati con il suo nome e. Ma dietro questa conquista si cela un racconto di difficoltà e di discriminazioni sistemiche che, come lei stessa sottolinea in un lungo post su Instagram, colpiscono i percorsi delle persone transgender. «Il motivo per cui non ho mai parlato del disagio che provavo riguardo a questa storia èci ho messo più di dieciper cambiarli», scrivesu Instagram. Dieciche non sono solo il risultato di ritardi burocratici e delle lentezze della pubblica amministrazione, chiarisce, ma anche della fiducia mal riposta in unche, come ha scoperto solo nel 2023, «non ha mai presentato la pratica».