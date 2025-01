Ilrestodelcarlino.it - Hockey Bdl Correggio, prova d’esame col Seregno

Turno infrasettimanale per la Serie A2 disu pista, con la Bdl Minimotorche oggi alle 20,45 ospita al PalaPietri il(ingresso libero), mentre il Centro Palmer Scandiano gioca sulla pista di Valdagno. La classifica è comandata dal Breganze a 19 punti con una gara in più: poi le quattro squadre che s’incontrano oggi e che puntano ai play-off,a 14, Scandiano 11, Valdagno 10 e9.. Mister Granell comunicherà i convocati solo nelle ore precedenti la gara, ma candidati a vestire il biancoblu stasera sono i portieri Salines e Federico Pedroni, gli esterni Tudela, Righi, Menendez, Manuele Pedroni, Holban, Cinquini, Casari e Caroli. "Ilè una squadra molto ostica - dice mister Granell - cresciuta tanto nelle ultime due stagioni e capace sempre di metterci in difficoltà".