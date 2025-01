Inter-news.it - Hellas Verona-Inter Primavera 1-4, il tabellino della 21ª giornata di campionato

Leggi su Inter-news.it

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-4: questo ilpartita valida per la ventunesimadel1 2024-2025.LA PRESTAZIONE – Grande risposta dell’sul campo dell’, nella gara valida per la ventunesimadi. Sotto di un gol sesto minuto del primo tempo, a partire dal 15? i nerazzurri danno inizio a una rimonta incredibile. Apre De Pieri, prosegue Venturini al 20?, passando per il gol di Cocchi (con la deviazione di Kurti) al 40?. Chiude ancora De Pieri, con l’ultima retegara e l’unica del secondo tempo al 50?. Il centrocampista diciottenne trova la doppietta e mette a segno il poker finale di. Ecco, di seguito, ildel match che registra quanto accaduto nel corso dei novanta minuti più recupero.