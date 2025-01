Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Am I Ok?, Mercoledi 22 Gennaio 2025

Leggi su Digital-news.it

22sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, Am I OK?. Dakota Johnson è protagonista di una storia toccante sulla scoperta di sé stessi e della propria sessualità. Lucy, una giovane donna brillante e ironica, si trova a fare i conti con una lunga serie di appuntamenti disastrosi con uomini. Tuttavia, ciò che inizialmente sembra solo sfortuna la porta a una profonda riflessione su ciò che desidera veramente. Mentre cerca di capire il suo posto nel mondo, Lucy inizia un viaggio personale che la conduce verso la consapevolezza e l'accettazione di sé, affrontando le aspettative della società e delle persone che la circondano.