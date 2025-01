Ilrestodelcarlino.it - Fumettibrutti, i nuovi documenti dopo 10 anni: “Solo per noi transgender tanti ostacoli”

Bologna, 22 gennaio 2025 – Ci sono voluti dieci. Dieciper cambiare un documento. Diecidi disagi, bugie e di diritti privati ma c’è un lieto fine. A raccontare la sua storia è la fumettista Josephine Yole Signorelli, in arte, catanese di nascita ma bolognese d’adozione e lo fa con un post sui suoi social. L’artista, che ha realizzato il Vecchione di Capodanno con cui Bologna ha salutato il 2024, tiene a precisare che la colpa non è unicamente dei tribunali o della pubblica amministrazione ma scrive: “L’avvocato di cui mi fidavo mi disse che per la pratica per la rettifica del nome e del genere ci sarebbe voluto tanto tempo. Ho smesso di preoccuparmene perché pensavo che stesse andando avanti, così nel frattempo mi sono laureata e mi sono messa a lavorare.