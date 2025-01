Thesocialpost.it - Foggia, incidente tra due auto: morta una donna di 35 anni, quattro feriti

Un tragicostradale si è verificato questa mattina alla periferia di, in via Trinitapoli, causando la morte di unadi 35e il ferimento di altrepersone. La vittima era alla guida di una Ford Fiesta che, per ragioni ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un’altra utilitaria occupata dapasseggeri.Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di soccorso, per lanon è stato possibile fare nulla: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.Lepersone ferite sono state trasportate al Policlinico Riuniti di. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non destano preoccupazioni.La dinamica dell’è al vaglio della polizia stradale, che sta effettuando i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.