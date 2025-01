Fiocco azzurro al pronto soccorso | bimbo nasce nella sala dei codici rossi dell’ospedale di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Parto d’emergenza al: unUna scena straordinaria si è svolta oggi all’interno delSanta Maria Goretti di, dove un bambino è venuto al mondo in un contesto di emergenza. La nascita ha avuto luogodedicata ai, solitamente riservata ai casi più critici, portando un momento di gioia in un ambiente abituato a gestire situazioni di grande pressione.Parto improvviso durante un trasferimentoLa giovane madre, giunta alin stato avanzato di travaglio, è stata trasportata d’urgenza da un’ambulanza del servizio diintervento sanitario. Il personale medico aveva pianificato di trasferirla nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, ma la rapidità del travaglio ha reso impossibile raggiungere laparto in tempo.