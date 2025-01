Iltempo.it - "Ecco perché tremava". Malore Sinner, la verità del neurologo

«Ho visto il video in cui al nostro Jannikno le mani e sono convinto che si tratti di un attacco di panico. Lo sport estremo ad alta intensità agonistica e competitività, soprattutto di tipo anaerobico, come il tennis, può essere un fattore trigger per scatenare un attacco di panico in soggetti predisposti». Così all'Adnkronos Salute Rosario Sorrentino,e divulgatore scientifico, torna sulaccusato dal campione altoatesino durante il match vinto con Holger Rune agli ottavi di Australian Open 2025 in corso a Melbourne. L'attacco di panico «può manifestarsi con disturbi sia di tipo fisico che di tipo mentale - spiega Sorrentino - Si presenta con tremore a mani e gambe, senso di vertigine con tachicardia e iperventilazione, che sono i sintomi cardine».