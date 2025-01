Nerdpool.it - Dragon Ball Daima: i nuovi Majin Buu non saranno i villain finali

Leggi su Nerdpool.it

La nuova seriesta preparando il terreno per il suo epico finale, ma è sempre più evidente che i, Kuu e Duu, noni veri antagonisti conclusivi. Non sembrano abbastanza malvagi da rappresentare una minaccia definitiva.In questa stagione,trascina Goku e compagni in un’avventura inedita nel Regno Demoniaco, espandendo notevolmente la lore che i fan conoscono sull’arco narrativo diBuu. Tra le più grandi rivelazioni c’è l’introduzione del mago originale che creòBuu e la possibilità di creareesseri simili. Questo ha portato alla nascita di Kuu e Duu, duepersonaggi che condividono alcune caratteristiche con ilBuu originale ma che, al tempo stesso, si distinguono per la loro personalità.Kuu e Duu: più buffi che malvagiA differenza diBuu, introdotto come una minaccia caotica e imprevedibile, Kuu e Duu hanno fatto il loro ingresso in scena in modo molto meno intenso.