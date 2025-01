Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juventus, c’è anche il Chelsea! I bianconeri hanno già dato una risposta alla dirigenza dei Blues. Ultimissime

di RedazioneNews24, c'èil! Ladella società bianconera sulla richiesta di prestito. Le ultimeSecondo quanto riferito da Fabrizio Romano, dopo il Mster Cityilavrebbe chiestoun possibile prestito difino a giugno. Ladella Juve, tuttavia, non ha intenzione di aprire le porte al prestito in questa fase. Le trattative non stanno avanzando: il centrocampista brasiliano sarà ceduto solo a titolo definitivo e per un'offerta piuttosto importante.