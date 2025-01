Donato De Caprio al processo per l’omicidio della madre saltano i nervi in aula | cosa ha detto la vicina arrestata ai parenti

Leggi su Open.online

Rischia l’ergastolo Stefania Russolillo, ladi casaperdi Rosa Gigante,diDe, l’imprenditore e influencer noto per il suo «con mollica o senza». Secondo la procura di Napoli, quello di Gigante è stato un omicidio premeditato e Russolillo dovrebbe essere condannata al carcere a vita. Il suo non era stato un omicidio ben pianificato, secondo l’accusa. La donna era convinta di trovare in casa di Gigante i soldi dei guadagni del figlioDe, sulla base del suo successo sui social e con le sue attività commerciali.Le scusa e la rabbia deiA infiammare gli animi inperò sono state le parole dell’imputata, che ha cercato il perdono dei famigliarivittima. Quando Russolillo ha provato a chiedere scusa, idi Gigante hanno urlato con rabbia: «Non puoi chiedere scusa, assassina!».