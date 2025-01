Tpi.it - Donald Trump cancella i programmi federali di inclusione e minaccia le aziende impegnate in queste iniziative

Leggi su Tpi.it

L’amministrazione del presidente degli Stati Unitimette in congedo retribuito i dipendenti deia tutela della diversità, dell’equità e dell’, voluti dal suo predecessore Joe Biden per contrastare le discriminazioni nel settore pubblico attraverso specifici piani di assunzione e promozione del personale.“Forgeremo una società che è indifferente al colore (della pelle, ndr) e basata sul merito”, aveva annunciatonel suo discorso di insediamento. Nei primi due giorni del suo secondo mandato alla Casa bianca poi il magnate newyorkese aveva firmato una serie di ordini esecutivi chevano 78 norme emanate dal suo predecessore, comprese quelle volte a tutelare la diversità, l’equità e l’nel settore pubblico.Ora però un promemoria inviato nella notte italiana dallo US Office of Personnel Management a tutte le agenziechiede una “azione di riduzione del personale” e di mettere in congedo retribuito tutti i dipendenti di questientro le ore 17:00 di oggi (le 23:00 in Italia).