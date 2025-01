Sport.quotidiano.net - Dallinga: "Desiderio che si avvera". Odgaard: "Abbiamo la testa giusta"

Il tappo è saltato: Thijsnon si ferma più. Dopo le reti a Torino e Roma, ecco il primo sigillo in Champions. Meglio ancora: sta imparando a incidere anche entrando a partita iniziata e in Champions si prende una rivincita personale, dopo i gol segnati in fuorigioco o falliti con Liverpool, Lille e Benfica. Questa volta trova la zampata, sette minuti dopo il suo ingresso, per pareggiare la partita. E due minuti dopo, entra pure nell’azione del raddoppio di Iling. Scusate il ritardo. Ma meglio tardi che mai: "Purtroppo siamo entrati nella competizione tardi – racconta l’olandese –, ma questa vittoria spiega più di mille parole il nostro percorso di crescita. Ora sappiamo e sentiamo di potercela giocare davvero con tutti". Non è un rimpianto per ciò che sarebbe potuto essere, ma consapevolezza che c’era bisogno di tempo per arrivare a questo punto.