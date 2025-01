Tg24.sky.it - Cosenza, ritrovata la neonata rapita dalla clinica Sacro Cuore. Fermata una coppia

È stataladi un giornonel tardo pomeriggio di martedì 21 gennaio a, presso la. A ritrovarla sono stati gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal questore Giuseppe Cannizzaro e dal capo della Mobile Gabriele Presti. Secondo quanto appreso da Ansa, la piccola era stata portata via a bordo di un'auto insieme alla donna ed all'uomo che l'hanno prelevata: la donna si era travestita da infermiera per portarla via. Come riferito dal sindaco di, gli agenti sono riusciti ad arrivare fino alla casa della, a Castrolibero, recuperando la piccola. I due sono stati fermati. Le condizioni di salute dellasarebbero buone.