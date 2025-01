Sport.quotidiano.net - Champions League, Milan-Girona: si rivedono Pavlovic e Gabbia. Musah al posto di Pulisic

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 22 gennaio 2025 – Mandare definitivamente in archivio la brutta sconfitta patita sabato contro la Juventus e portare a casa la quinta vittoria consecutiva in, che permetterebbe di mettere una seria ipoteca sul passaggio diretto agli ottavi della massima competizione senza passare dalle Forche Caudine del playoff. Due obiettivi decisamente alla portata per ilche viaggia a due velocità diverse tra campionato e coppa e che questa sera alle 21 (diretta TV e streaming su Amazon Prime Video) ospiterà a San Siro il, attualmente trentesimo con soli 6 punti e ormai pochissime velleità di classica. Per raggiungere l’obiettivo ai rossoneri servirà però quella fame che mister Sergio Conceiçao non ha visto nella sfida contro la Juventus: “Due velocità diverse tra campionato e coppa? Ogni partita è diversa dall’altra.