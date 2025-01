Ilfoglio.it - Caso Almasri, le opposizioni unite in conferenza stampa: "Meloni chiarisca in Aula"

Leggi su Ilfoglio.it

“Lechiedono a Giorgiadi smetterla di nascondersi nel palazzo. Chiediamo la massima trasparenza su questa vicenda opaca, altro che cavilli.”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nel corso di unalampo convocata in merito alla vicenda del generale libico Najeem OsemaHabish, arrestato domenica a Torino su mandato della Corte penale internazionale e rimpatriato ieri sera nel suo paese dalle autorità italiane. Le accuse a suo carico riguardano principalmente crimini di guerra. La vicenda ha spinto i forze dell’opposizione a unirsi per dare una risposta comune alla questione perché “la vicenda così come appare è di una gravità inaudita”. La notizia dellaarriva intorno alle 16 di oggi. Il campo largo si riunisce alla Camera dei deputati all’ultimo minuto, in via della Missione 4.