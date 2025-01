Anteprima24.it - Cantiere in via Rummo: al vaglio la chiusura di una carreggiata

Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di oggi sarà consegnato ufficialmente ildei lavori per la riqualificazione della ex Piazza Commestibili e poi Malies e dell’edificio delle ex Orsoline che insiste su via Gaetanoalla ditta aggiudicataria della apposita gara d’appalto. Ilaprirà di fatto entro i prossimi otto giorni per riconsegnare alla cittadinanza le opere programmate ed approvate, realizzate con fondi Pnrr entro il 2026. Questa mattina gli ultimi adempimenti formali e sostanziali per cantierizzare questa area centrale del capoluogo, mentre a Palazzo Mosti si è dato vita contestualmente ad un summit con la partecipazione di amministratori e struttura tecnica, presieduto dal sindaco Clemente Mastella, per definire le prescrizioni di sicurezza e limitazioni per la realizzazione dei lavori previsti in una zona molto trafficata e certamente ristretta.