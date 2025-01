Movieplayer.it - Avvocato di difesa rinnovata per la Stagione 4: ecco quale romanzo adatterà e chi tornerà nel cast

Netflix ha deciso di rinnovare per un'altra stagione il legal drama che quindi continuerà ad interessare gli spettatori con nuovi casi Netflix ha dato il via libera alla quarta stagione della popolare serie legal drama Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer. Il rinnovo formale è arrivato tre mesi dopo l'uscita della terza stagione, ma i fan non devono preoccuparsi di questo potenziale ritardo: la nuova stagione di 10 episodi era in lavorazione già da un po' di tempo e la produzione dovrebbe iniziare il mese prossimo. Manuel Garcia-Rulfo tornerà a vestire i panni di Mickey Haller nella quarta stagione, basata sul sesto libro della serie The Lincoln Lawyer di Michael Connelly, La legge dell'innocenza.