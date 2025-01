Ilfattoquotidiano.it - Autobus si schianta contro un palo dopo malore del conducente: nove feriti a Milano

Undell’Atm si èto martedì 21 gennaiounadibito all’alimentazione dei filobus in piazza Serafino Belfanti a. Nell’incidente sono rimaste ferite 9 persone. A causare la perdita dillo del mezzo undeldell’della linea 47 . Sul posto sono intervenute due ambulanze in codice giallo inviate dalla centrale operativa del 118 e la polizia locale, impegnata successivamente per ricostruire la dinamica. L’si è arrestato in corrispondenza di un albero all’angolo con viale Liguria a seguito dello schianto con ilche sorregge la linea aerea, danneggiandola. Tra iil, 55 anni, è l’unico ad aver riportato gravi lesioni: un trauma cranico e diverse ecchimosi. Per questo è stato immediatamente trasportato al San Carlo in codice giallo.