WWE | CM Punk si dichiara imbattibile pronto a dominare la Royal Rumble 2025

L’episodio del 20 gennaio di RAW andato in onda dall’American Airlines Center di Dallas, Texas, ha avuto come tema focale lain arrivo il 1° febbraio. Durante la chiusura della seconda ora dello show, CMè stato intervistato da Jackie Redmond. Non ha perso tempo a spiegare il motivo della sua presenza,ndo di essere colui che scriverà la storia dellaha sottolineato che la posta in gioco è alta e la pressione è intensa, ma è proprio in questi momenti che dà il meglio di sé, proclamando che nessuno può batterlo quando è al massimo della forma.CMhato di “non riuscire a vedere” John Cena lanciarlo oltre la terza corda alla. Ha inoltre lanciato una frecciatina a Roman Reigns, sostenendo che l’OTC avesse bisogno di lui a WarGames, e non ha dimenticato di menzionare Drew McIntyre e Sami Zayn.