Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, quale futuro per Dusan? Dal rinnovo alla possibile cessione: la situazione tra gennaio e giugno per l’attaccante bianconero. Cosa succede – VIDEO

di RedazionentusNews24succede per. Dal, latra– VIDEONuovo format sul canale Youtube dintusnews24: è nato “Più Chiara di così”, in cui Chiara Aleati racconterà – una volta a settimana – il tema più caldo di casa, analizzandolo nel dettaglio tra numeri, curiosità e quesiti pronti per essere risolti dai tifosi.La seconda puntata è incentrata attorno aldi: ilsembra difficile, il calciomercato diè ancora aperto e non sono da escludere colpi di scena. Diteci la vostra nei commenti.QUOTE BRUGES– Bruges-è per lantus di Thiago Motta una gara importante per il prosieguo del suo cammino europeo. I bianconeri vogliono staccare un pass per la fase successiva e cullano ancora qualche speranza di terminare tra le prime otto.