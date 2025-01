Cityrumors.it - Un colpo di tosse sul treno scatena l’inferno: “Se lo fai ancora ti uccido”

A causa di un piccolodi, a bordo di unè successo l’imponderabile, un uomo ha minacciato di morte un ragazzoUn medico di 59 anni è stato arrestato dalla polizia della prefettura di Kanagawa, qualche giorno fa, dopo aver minacciato un ragazzo di soli 19 anni a bordo di un. Il tutto sarebbe avvenuto mentre i due si trovavano in viaggio nello stesso vagone, per raggiungere la destinazione prestabilita.Undisul: “Se lo faiti” – Cityrumors.itSecondo quanto riportato dal media locale Kyodo News, il medico, che è stato identificato come Masahisa Onomura e che era residente nella città di Yokosuka, avrebbe puntato un oggetto che è stato descritto come fosse un punteruolo da ghiaccio verso il giovane. Dopo averlo minacciato davanti a tutti, senza preoccuparsi delle persone che gli si trovavano intorno, avrebbe pronunciato le seguenti e a dir poco inquietanti parole: “Se tossisci, ti”.