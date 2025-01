Lapresse.it - Ucraina, Crosetto: “Putin non ascolta buonsenso, speriamo in novità con presidenza Trump”

“Mi auguro che sianote tutte le voci diche in qualche modo portino a una soluzione pacifica e al ripristino del diritto internazionale”. Così il ministro della Difesa, Guido, commenta le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che a Davos ha messo in guardia sul fatto che, con ladi Donaldnegli Stati Uniti, l’Europa rischi di restare ai margini nelle trattative sul conflitto Mosca-Kiev. “Mi pare che il problema più grande non sia l’Europa e non sia, ma sia la Russia, almeno fino ad ora è statoa non volerre alcuna voce di”, ha sottolineato il ministro, che ha parlato con i cronisti fuori dal Senato: “che gli elementi diche si siano innestati con lain qualche modo ci consentano di riaprire una possibilità che porti prima alla tregua, poi a una pace duratura e infine al ripristino delle condizioni di legalità internazionali.