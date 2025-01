Oasport.it - Tour Down Under 2025, Sam Welsford vince la prima tappa in volata

Così come accaduto lo scorso anno, nelladeldi ciclismo su strada, ad imporsi è l’australiano Sam, alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe, cheladi gruppo, epilogo della frazione inaugurale da Prospect a Gumeracha, di 150.7 km.La fuga odierna viene animata da due corridori della Nazionale australiana, Zac Marriage e Fergus Browning, che si mettono in mostra sulle strade di casa: Browning si prende la maglia di leader della classifica degli scalatori, poi i battistrada vengono ripresi a 23 chilometri dall’arrivo.La lunga preparazione allo sprint finale vede gli ultimi km svolgersi ad andatura elevata: la Red Bull – BORA – hansgrohe prende in mano le redini delladi gruppo, Danny van Poppel lanciae l’australianoe conquista la maglia di leader della generale, battendo Matthew Brennan e Matthew Walls.