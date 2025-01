Panorama.it - Svezia: sciami di droni al Nordic Response 2025

Leggi su Panorama.it

In vista delle prossime esercitazioni militari Nato previste nell’Artico lasi sta preparando a presentare la sua innovativa tecnologia basata sull’utilizzo didipensata per migliorare le capacità di ricognizione e combattimento. Lo sviluppo è stato condotto in collaborazione con la divisione Difesa di Saab che intende utilizzare funzioni di intelligenza artificiale e, a differenza deitradizionali, li fa operare come unità interconnesse imitando i comportamenti naturali osservati neglid’insetti e uccelli. L'iniziativa ha visto fin da subito il coinvolgimento dell'esercito svedese, la Swedish Defense Material Administration e la Swedish Defense Research Agency. Quanto percepito e visto dallo sciame viene trasmesso ai centri di comando e consente alle forze armate di adattarsi in modo più efficiente alle condizioni del campo di battaglia, sempre in rapida evoluzione.