Roncioniana. Il pozzo di France e il prof scrittore

Nuova opera letteraria di Maurizio Tempestini, ilessoredel liceo Livi. E’ la traduzione di un libro di Anatoleambientato nella nostra Toscana: Ildi Santa Chiara, edizioni Biblioteca del Vascello, sarà presentato ingiovedì alle 17.30 dallo stesso curatore del volume, in dialogo con Andrea Di Nardo. In omaggio forse alla struttura a cornice del Decameron, Anatolemette in scena, nel bellissimo prologo, un narratore di secondo grado che ha le sembianze fascinose e ambigue del reverendo padre Adone Doni. È lui a tirar fuori dal mistico, presso il quale si incontra con l’autore durante le loro passeggiate notturne, la corona di storie che seguiranno. Il centro geografico del libro è appunto la Toscana: Arezzo, Firenze e Siena. Ma c’è anche il Veneto della Dama di Verona e de La cauzione, in cui la storia si dipana poi lungo le coste dalmate, tra gli esotici possedimenti della Serenissima.